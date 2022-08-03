Mavi sularla buluşmaya başladılar

AA

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, caretta caretta yavrularının güvenli bir şekilde denize ulaşması için önlemler aldı.

AA'nın haberine göre iki aylık kuluçka dönemleri sona ererek yumurtalardan çıkan caretta caretta yavruları Akdeniz'in serin sularına ilk adımlarını attı.

DEKAFOK Bilim Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, yaptığı açıklamada, Manavgat Nehri'nin denize aktığı noktadan Side'ye kadar olan 9,2 kilometrelik bir alanda deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Elde ettikleri bulguların çok sevindirici ve şaşırtıcı olduğunu dile getiren Deval, "Mayıs sonundan bu güne kadar Mendirek Sahili'nde yaklaşık 340 yumurtalı yuvanın tespitini yaptık. Oldukça çok yüksek bir yuvalama alanı olduğunu görüyoruz. Bu rakam diğer 21 tescilli yuvalama alıyla kıyasladığımızda ilk üçe girebilecek bir potansiyele sahip" dedi.

Bu yoğun yuvalama alanın daha dikkatli bir şekilde araştırılması ve izlenmesi gerektiğini belirten Deval, 9,2 kilometrelik bölgenin yuvalama alanı olarak tescil edilmesini istediklerini kaydetti.

Deval, sahildeki belirlenen yuva sayısının bu yıl 400'e kadar çıkmasını ve yaklaşık 20 bin caretta caretta yavrusunun denize ulaşmasını beklediklerini bildirdi.