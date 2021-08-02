Manavgat'ta alevler hız kesmiyor!

Bölgede dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi.
DHA'nın haberine göre mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerinin geldiği arazözlerin hortumlarını da tutarak, yangını söndürmek için çaba harcarken, kepçelerle de yangının ilerlemesini engellemek için setler oluşturuldu.
Alanda bulunan sağlık ekipleri de göz damlaları dağıttı. Alevler ayrıca zaman zaman 20 metreyi geçen yüksekliğe ulaştı.
EVLERİNİ BOŞALTMAK İSTEMEDİLER
Jandarma ekipleri, yangının evlere doğru gelmesi üzerine, sahiplerinden boşaltmalarını istedi. Birçoğu evini boşaltırken, bazıları gitmemek için direndi. Alevleri görenler, hızla mahalleden uzaklaştı. Yangının evlerine doğru geldiğini gören bazı kişiler, gözyaşı döktü. Yangın, mahalle içine girmezken, yüksek noktada yer alan 3 ev kısmen hasar gördü.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangını söndürmek için çaba gösteren mahalleliden 1 kişi, dumandan etkilendi; sağlık ekipleri tarafından oksijen verilirken, ambulansta ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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