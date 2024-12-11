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        Haberler Gündem Güncel Manavgat'ta 725 litre sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Manavgat'ta bir evde 725 litre sahte içki ele geçirildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde şişelenmiş 725 litre sahte içki ve 90 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:29
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        Manavgat'ta 725 litre sahte içki ele geçirildi
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        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A.'nın evinde sahte içki imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliye ait evde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 725 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        #antalya haberleri
        #sahte içki
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