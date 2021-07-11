Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde Çamlık Mezarlığı yanında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 5 arazöz, 2 tanker ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 3 arazöz ve Manavgat Belediyesi'ne ait 2 tankerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilirken, yangın dolayısıyla Manavgat'ın Sarılar ve Side mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.