Manas Destanı'nı aralıksız 14 saat okudu - BİŞKEK

Başkent Bişkek Merkezi'nde Ala-Too Meydanı'ndaki Manas kahramanı heykeli önünde Manasçı Sıdıkov'un Manas Destanı'nı ezbere okuyarak rekor denemesi gerçekleştirildi.Ülkenin kuzeyindeki Issık Göl bölgesinden olan konservatuvar mezunu Sıdıkov, 12 yaşından beri Manas Destanı'nı ezbere okuyor.
Guinness yetkilileri gözetiminde yapılan rekor denemesi için 5 metre yükseliğinde sahne hazırlandı ve üzerine şeffaf çadır konuldu.Çalgıcı ekiplerin sahne almasıyla başlayan etkinlikte, şampiyon güreşçi Kanıbek Osmonaliyev, Sıdıkov'a başarı diledi.Kırgız bayrakları ve organizatörlerin eşliğine sahnedeki şeffaf çadıra alınan Sıdıkov, su içmeden ve oturarak 14 saat 07 dakika 27 saniye aralıksız Manas Destanı'nı okudu.
Etkinlik, Radyo ve Televizyon Kurumu (KTRK) tarafından canlı yayınlandı ve yüzlerce kişi alkışlarla ve tezahüratlarla rekorun kırılmasına destek verdi.Manas Destanı'nı ezbere okuma rekorundan sonra Sıdıkov, organizatörlerin yardımıyla çadırdan alkışlar eşliğinde indirildi.
- Kırgızların Manas Destanı 500 bin 553 mısradan oluşuyor
Kırgız Milli Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan üç bölüm ve 500 bin 553 mısradan oluşuyor.Nesilden nesle aktarılan Manas Destanı, bin yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerini anlatıyor.
En büyük destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.Ülkede her yıl 4 Aralık'ta Manas Destanı Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
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