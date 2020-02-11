Mamut’un yeni yetenekler belli oldu

11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mamut Art Project Türkiye genelinde 8 yıldır kesintisiz olarak bağımsız yeteneklere sergi alanı sunmanın ötesinde; portfolyo günleri ve tüm sanatçılarına sunduğu süresiz destekle onları sektör profesyonelleriyle bir araya getiriyor. Alanında ilklere imza atan Akkök Holding ana sponsorluğundaki Mamut Art Project, her yıl çalışmalarına yenilik katarak ve büyüyerek öncü olmaya devam ediyor.
Önceki 7 yılında dünyanın muhtelif noktalarından 367 umut vaat eden bağımsız yeteneği sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project’in 8. edisyonu 1-5 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Bu yıl yaklaşık 1500 başvuru arasından seçilen 25 kadın, 20 erkek toplam 45 sanatçının eserleri sergilenecek.Cihan Öncü
Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.Selin Türkü Birben
Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan Mamut, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor.
Sadece son 3 yılda 53 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project’in bu yılki başvuru sürecinde; Mamut ekibi Portfolyo Günleri kapsamında toplamda 250’yi aşkın sanatçı ile birebir portfolyo görüşmeleri gerçekleştirdi. Mamut’a 2020 edisyonu için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 1500 başvuru yapıldı ve bu zamana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu.
Sanatın genişleyen yönü ve açılımlarıyla sergilenecek işler arasında seramik, heykel, ahşap gibi üç boyutlu çalışmalar, video, animasyon, illüstrasyon, dijital, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, sokak sanatı ve resim dahil olmak üzere birçok alanda üretimler yer alıyor. Sanatseverler bu sene gerçekleşecek Mamut’ta değişen dünya algısı, ekoloji, yeni form ve yapı arayışının ışığında; ses algısı, küresel sorunlar odağında insan gibi güncel konuların özgün yorumlarını deneyimleyebilecek.
45 sanatçının farklı teknik ve malzeme kullanılarak üretilmiş eserleri Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) tasarladığı sergi düzeninde izleyicilerle buluşacak. Geçen yıl ziyaretçilerden büyük övgü alan Mamut’un yeni tasarımı, fuar algısı yaratan konsept yerine, sanat eserlerinin birbirleriyle ilişkisini güçlendiren, ziyaretçiyi içine alarak dolaşımı rahatlatan alternatif bir sergileme alanı sunuyor.
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