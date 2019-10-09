Mamut Art Project için başvurular başladı

09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1-5 Nisan tarihlerinde Akkök Holding sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Mamut Art Project, 30 Kasım’a kadar bağımsız genç sanatçıların başvurularını bekliyor. Akkök Holding ana sponsorluğunda 2015 yılından bu yana gerçekleşen Mamut Art Project, bu yıl sekizinci kez güncel sanatta umut vaat eden sanatçılara işlerini sergileyeceği bir keşif alanı sunuyor. 30 Kasım’a dek başvuruları kabul eden Mamut Art Project’in jüri üyeleri arasında Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM - Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.
Sanat kariyerlerinin henüz başında olan yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve onları sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project’e başvurular www.mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.
Genç sanatçılara, Mamut ekibiyle buluşarak portfolyolarını tartışma ve fikir alma fırsatı sağlayan Mamut Portfolyo Günleri bu yıl da düzenlenecek. İstanbul dışındaki şehirlerde de gerçekleşecek portfolyo günleriyle ilgili detaylar çok yakında açıklanacak.
Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleriyle yürütebilecekleri, disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor.
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