Mamut Art'a kadın sanatçı damgası

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2013 yılından bu yana ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art 2020, bu yıl 1-5 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Son altı yıldır Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut’un bu yılki edisyonunda farklı disiplinlerden sanatçıların son derece iddialı işleri sanatseverleri bekliyor.
Mamut’a 2020 Edisyonu’nda 1500’ü aşarak rekor bir sayıya ulaşan başvurular arasından seçilen 25'i kadın 45 sanatçının yaklaşık 370 eseri sergilenecek.
Mamut’un 2020 yılındaki teması ise küresel meselelerin bireyi ve dünyayı nasıl değiştirdiğini keşfetmek üzerine.
Mamut Art Project’in bu yılki jürisi; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.
Mamut’ta, fotoğraf, enstalasyon, kolaj, illüstrasyon, resim, sokak sanatı, video ile seramik ve heykelin yer alacağı üç boyutlu eserler yer alacak. Değişen zaman dinamikleriyle birlikte bu yıl dijital sanatın etkisi daha yoğun hissedilecek. Yapay zekâ, algoritmalar kodları, dijital çizimlerin yanı sıra resim, çizim, desen ve farklı malzeme ve form deneyen sanatçıların işleri yer bulacak.
Büyük boyutta çalışan sanatçıların eserleri mekânda etkileyici bir görsellik sunacak. Türkiye’nin farklı şehir ve üniversitelerinden sanatçıların üretimleri gündeme ve yaşam algısı üzerine düşünmemiz gereken birçok yorumu izleyiciye sunacak.
Bu yıl Akkök Holding tarafından bugüne kadar Mamut Art Project edisyonlarında yer almış sanatçıları destekleyen fon programı oluşturuldu. Fon kapsamında amacımız projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamanın yanı sıra, gençlerin sanat eğitimlerini desteklemek, yurt dışı fırsatlarını değerlendirebilmelerini ve tecrübe edebilmelerini sağlamak ve birçok anlamda onlara yeni kapılar, ufuklar açmak. Fon kapsamında destek verilecek sanatçıların seçimi gelen başvurulara ve araştırmalara göre yapılacak. Fon, Mamut Art’ta yer almış, öncelikle yurt dışında eğitim fırsatı yakalayan sanatçılara ayrılacak.
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