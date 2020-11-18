Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yapımı tamamlandı.
Belediye Başkanı Murat Köse, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Eyüp Sarı, Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu ve Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı Mamak Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, hastanenin her yönüyle çok güzel tasarlandığını belirtti.
Hastane için "beş yıldızlı otel" benzetmesini yapan Köse, şunları kaydetti:
"Hastane inşallah şehrimize uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıkmış. İlçemizin yanı sıra Ankara'mız ve çevre illere de hizmet verecek hastanemiz tamamlandı. Tefrişatları hazır, küçük rötuşlar yapılıyor. Mamak Devlet Hastanemiz sadece ilçemizin değil bölgenin hizmetinde olacak. Son teknoloji ile donatılan hastanemizi gezdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Modern hastanemiz ilçemize, bölgemize hayırlı olsun."
38 bin metrekarede inşa edilen hastanede 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yatağı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, 6 röntgen odası, Gamma Knife, kemik dansitometre, mamografi, MR, 2 tomografi, 14 kişilik diyaliz merkezi, 335 araçlık açık ve 192 araçlık kapalı otopark bulunuyor.
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