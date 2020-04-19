Maltepe’de yangında mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - İSTANBUL

AA

Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta 5 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Binanın üst katlarında bulunan ve yoğun dumandan etkilenen arasında üç çocuk ve bir yaşlı kadının da bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.