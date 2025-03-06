Maltepe’de emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi Ortayol Sokak’ta meydana geldi.

Yalnız yaşayan Günay Açıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, duvarla yatağı arasına yüzüstü düşmüş vaziyetteki Günay Açıl ile karşılaştı.

REKLAM advertisement1

DHA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekiplerinin incelemesiyle Açıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Günay Açıl’ın emekli öğretmen olduğu ve kalp hastası olduğu öğrenildi. Açıl'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.