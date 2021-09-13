Maltepe Üniversitesi mezunlarını uğurladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, küresel salgın döneminde uzaktan yapılan mezuniyet törenleri telafi ediliyor. Normalleşme döneminin gelmesiyle binlerce öğrenci üniversitelerden mezun olmaya devam ediyor.
Maltepe Üniversitesi’nde 4 gün süren mezuniyet törenlerinde önlisans ve lisans programlarında 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak mezun oldu.
Üniversitenin içinde yer aldığı Marmara Eğitim Köyü Marmara Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan mezuniyet törenlerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Mütevelli Heyetinin temsilcileri, dekanlar, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerle aileleri katıldı.
Uzun bir aradan sonra mezuniyet töreni için yeniden bir araya gelen öğrenciler ile öğretim üyeleri fotoğraf çekimi için sahneyi doldururken renkli görüntüler ortaya çıktı.
Bu sırada bölümlerini ya da programlarını birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrenciler adına son zamanlarda yaşanan yangın felaketleri dolayısıyla TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, geçen yıl küresel salgın nedeniyle çevrim içi düzenledikleri mezuniyet törenlerini bu yıl yeniden yaptıklarını ve öğrencilerle tekrar bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Son bir buçuk yıldır her şey çok farklı hale geldi. Bu dönemde öğrenim yönetim sistemlerimizle en iyisini yapmaya çalıştık ve bu başarımız da YÖK tarafından çevrim içi dersleri eşzamanlı yapan birinci üniversite olarak ilan edildi. Bizler 25 yıldır öğrencilerimizle birlikte büyüdük ve büyümeye de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Maltepe Üniversitesi 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılları mezuniyet törenleri, 18 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacak olan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezuniyet töreniyle son bulacak.
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