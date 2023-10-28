Maltepe etkinlik alanı konum bilgileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılacak olan etkinlik kapsamında araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Maltepe sahil etkinlik alanında da konser verilecek. Etkinliğe gitmek isteyen vatandaşlar "Maltepe sahil etkinlik alanı nerede ve nasıl gidilir? 29 Ekim konserleri için Maltepe'ye nasıl gidilir, hangi otobüs gidiyor ve hangi durakta ineceğim?" sorunlarının cevabını araştırmaya başladı. İşte Maltepe sahil etkinlik alanı harita ve konum bilgileri…