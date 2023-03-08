OLASI MALTEPE DEPREMİNDE ESENYURT RAPORU
7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Maltepe’deki binaların ortalama %57’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %28’inin hafif, %12’sinin orta, %2’sinin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Maltepe’de, analiz edilen toplam bina sayısı 28.742’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.