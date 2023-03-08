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Maltepe deprem haritası: İBB deprem raporu ile Maltepe depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

Maltepe deprem haritası: İBB deprem raporu ile Maltepe depreme dayanıklı mı?

Maltepe deprem zemin haritası gündemdeki yerini aldı. İBB, bilgilendirme amaçlı İstanbul için olası deprem kayıp tahminleri ve risk haritasını paylaştı. Yayımlanan araştırma ile Maltepe deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusu yanıt buldu. İşte Maltepe fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler...

Giriş: 08.03.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımızın gözü Maltepe depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? sorusuna çevrildi. İşte Maltepe fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler... 

  • OLASI MALTEPE DEPREMİNDE ESENYURT RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Maltepe’deki binaların ortalama %57’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %28’inin hafif, %12’sinin orta, %2’sinin ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Maltepe’de, analiz edilen toplam bina sayısı 28.742’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  • Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde Maltepe’deki binaların ortalama %15’inin (yaklaşık 4.315 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 24.427 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Maltepe’de ortalama 234 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 130 kişinin ağır yaralanabileceği ve 706 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

  • Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur.

  • Maltepe’de Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 20.102 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 60.306 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. 

  • Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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