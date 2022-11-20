Vicdansız! Sokak köpeğini tüfekle vurdu

Maltepe'de bir kişi elindeki tüfekle ormanlık alandaki sokak köpeğine ateş etti. Köpek veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin yanında barakası bulunan Sadık K. atölye etrafında dolaşan sokak köpeğine tüfekle ateş etti. Ayakta duramayan köpek çalılıkların içine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Sadık K. gözaltına alınırken yaralı köpek, Maltepe Belediyesine bağlı veterinerlik ekibi tarafından götürülerek tedavi altına alındı.
"GÜZEL BİR KÖPEKTİ ZARARSIZDI"
Nihat Keskin, "Türkiye Offroad Şampiyonası'nda yarışıyoruz, sporcuyum aynı zamanda. Ben yoktum dışarıda işlerim vardı. Yeğenim aradı 'köpeği vurdu' dedi. Durdum kaldım nasıl olabilir dedim. Sonra bana görüntüleri attı. Görüntüleri izledim şok oldum, inanamadım. İnsanlık dışı bir şey bu. Belediyenin kısırlaştırıp saldığı köpeklerdendi. Geliyordu burada bizim Belçika kurdumuzla oynuyordu. Onunla arkadaşlık ediyordu gelip gidiyordu. Güzel bir köpekti. Zararsızdı" dedi.
"KULAĞIMA HALA HAYVANIN ÇIĞLIK SESLERİ GELİYOR"
Nihat Keskin'in birlikte yarıştığı Yasemin Biber Toker ise, "2006 yılından beri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda lisanslı off-road yarışçısıyım. Birçok şampiyonluklarımız var. Bugün çok üzücü bir olay yaşadık atölyemizde. Burası bizim modifiye atölyemiz. Nihat Keskin ile beraber yarışmaktayım. Atölye de onun. Bizim hayatımızda olmayan bir unsur yaşandı bugün. Hepimiz şoktayız bundan dolayı. Bugün bana da telefon geldi. Şok oldum, çok üzüldüm. Kulağıma hala hayvanın çığlık sesleri geliyor. Buna bir dur demek gerekiyor" diye konuştu.
"ŞİDDETİN BOYUTU GİT GİDE ARTIYOR"
Şüphelinin daha önce de atölyeye zarar verdiğini söyleyen Toker, "Bununla ilgili 5 kere daha şikayette bulunmuştuk. Ama artık bu son nokta oldu. Şiddetin boyutu git gide artıyor. Köpeğin başına gelen bizim son noktamız oldu. Ne yapmak istediğini de anlamış değiliz. Düşünüyoruz, bize mi kızdı da bunu yaptı. Niye bunu yaptı. Beslediğimiz köpekler bunlar. Atölyemizin gelen giden köpekleri. Serdar Keskin birebir oradaydı. O da zaten bizim atölyenin köpeğini dışarı çıkarıyor. Bir metre arkasından ateş ediliyor. Tüfekle ateş edilmiş. Bu bize de gelebilirdi. İzlediğimiz kadarıyla köpek diğer köpek ile anlaştığı için yanından geçerken demek ki takip etmiş yanında gelmiş. Biraz set farkından dolayı mesafesi yüksekte kalmış. Köpeğe ateş edince biraz durabilmiş sonra devrilmeye başlamış. Arabayla yanında duruyor. Üstünden de geçmiş olabilir köpeğin" dedi.
"BİZİM BAŞIMIZA DA HERHANGİ BİR ŞEY GELEBİLİR"
Konuşmasına devam eden Toker, "Hemen 155'i aradım. Sağ olsunlar destek sağladılar hemen. Olay yerine ekip gönderildi. Veteriner geldi. Veterinerde şu an ama durumu ağır gözüküyor. Saldırganın gözaltında olduğunu öğrendik. Ne olacak bilmiyorum ama bu yaşanabilecek en korkunç anlardan bir tanesi. Şüpheliyi tanıyoruz. Burada ev sahipliği yaptığını düşündüğümüz bir kişiydi. O da ev sahibi değilmiş buraya çöreklenen biriymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Biz de 6 yıldır kendisine kira veriyorduk. İş karmakarışık bir hale dönüştü. Şikayetçiyiz. Sonucun buralara kadar gelmesi, caniliğinin bu kadar yükselmesi bizi de korkutuyor. Bizim başımıza da herhangi bir şey gelebilir. Bunun endişesini de taşır hale geldik" şeklinde konuştu.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sadık K.'nın elinde tüfekle yürüdüğü, ağaçların arasında bulunan köpeğe tüfeği doğrulttuğu görülüyor. Bu sırada diğer sokak köpeği kaçarken Sadık K., otomobiliyle can çekişen köpeğin yanına geliyor ve daha sonra olay yerinden ayrılıyor. Yaralı köpek ise güçlükle ilerledikten sonra çalılığın içerisine düşüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!