Maltepe'de parkta işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta saat 22.17 sıralarında Cevizli Mahallesi'ndeki bir parkta Fırat K.'nin silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Yunus K.'yi aynı gün Maltepe'de yakaladı.

Şüphelinin aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Fırat K.'yi vurduğu, tüfeği parka atarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.