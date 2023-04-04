Maltepe'de ölümlü kaza

Maltepe Sahil Yolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, ardından da aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarparak durabildi. Yaralıya ilk müdahale yoldan geçen doktorlar tarafından yapıldı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Kemal Faruk Koçyiğit yönetimindeki otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Mustafa Selim İbiş'e çarptı. İbiş'i yaklaşık 100 metre sürükleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen Deniz Devrim Tuna yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan İbiş'e ilk müdahale olay yerinden geçen iki doktor tarafından yapıldı. Kalbi duran İbiş'e doktorlar sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Kemal Faruk Koçyiğit ise hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyan İbiş'in yakınları olay yerine akın etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı yakınları sinir krizi geçirdi.