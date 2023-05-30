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Maltepe'de otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sahildeki yayaların arasına çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 30.05.2023 - 04:53 | Güncelleme: ABONE OL
Maltepe'de otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
Maltepe'de otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
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AA

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki parkın girişinde otomatik bariyerden giriş için kart aldığı sırada kontrolden çıkan, Y.A'nın (33) idaresindeki otomobil, sürücünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilerlemeye başladı.

Parka giren araç burada oturan G.K. (45), S.Ö. (25), K.A. (36) ve Z.K.'ye (21) çarptıktan sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, sürücü Y.A. işlemler için emniyete götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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