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Maltepe'de otomobil, minibüse çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Maltepe'de minibüse çarpan otomobil, savrularak bariyerlere vurdu. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Giriş: 14.01.2023 - 07:07 | Güncelleme: ABONE OL
Maltepe'de otomobil, minibüse çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
AA

Maltepe'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Kadıköy yönüne giden otomobil, D-100 karayolunun Gülsuyu yol ayrımında, önünde ilerleyen soğan yüklü minibüse vurup savrularak bariyerlere çarptı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen söz konusu araçlardan otomobildeki 4 kişi, sıkışıp yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, minibüs şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Karayolunda bir süre aksayan trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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