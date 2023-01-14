Maltepe'de otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; Kadıköy yönüne giden otomobil, D-100 karayolunun Gülsuyu yol ayrımında, önünde ilerleyen soğan yüklü minibüse vurup savrularak bariyerlere çarptı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen söz konusu araçlardan otomobildeki 4 kişi, sıkışıp yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, minibüs şoförünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Karayolunda bir süre aksayan trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.