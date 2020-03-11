Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Yangın nedeniyle panik yaşayan 8 kız öğrenci, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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