DHA

Olay saat 00.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre 8 kişilik silahlı bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle müşterilerle dolu olan kafeye gelerek rastgele ateş açtı. Kafe sahipleriyle kavga eden saldırganlar, 3 müşterileri de darp etti. Kafedeki malzemelere ve park halindeki bazı otomobillere zarar veren saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında kafede bulunan bazı müşteriler sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen müşteriler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

"EN AZ 8 KİŞİ SAYDIM, YAYA GELDİLER, YAYA OLARAK KAÇTILAR"

Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Ben arkadaşımı bırakmak için döndüğüm sırada buradaki kişilerin içeri girdiğini gördük, arkadaşlar polise haber verdi. Çıkarlarken bana da saldırdılar. Benden önce burada bir araca da dışarıdaki iki kişiye daha saldırmışlar. Ben en az 8 kişi gördüm, daha fazla da olabilirler. Yaya olarak geldiler, yaya olarak kaçtılar" şeklinde konuştu.

Polis olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.