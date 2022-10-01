İnşaatta göçük! 1 işçi enkaz altında

Maltepe'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması yapılıyor.

Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor