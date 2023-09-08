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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe'de freni boşalan hafriyat kamyonu, 6 araca çarptı

        Maltepe'de freni boşalan hafriyat kamyonu, 6 araca çarptı

        İstanbul Maltepe'de park halindeki hafriyat kamyonu, freninin boşalması nedeniyle kaymaya başladı. Park halindeki araçlara çarparak durabilen hafriyat kamyonu, 6 araca hasar verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2023 - 03:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 03:39
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        Freni boşalan hafriyat kamyonu, 6 araca çarptı
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        Maltepe'de park halindeyken yokuşta kayan hafriyat kamyonunun çarptığı 6 araçta hasar meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DURDU

        Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde park halindeyken freni boşaldığı için yokuşta kaymaya başlayan hafriyat kamyonu, park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

        POLİS İLE VATANDAŞLAR TARTIŞTI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle vatandaşlar ile polis arasında kısa süre tartışma yaşandı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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