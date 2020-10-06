Maltepe'de, eski eşini silahla yaralayan sanığa dava açıldı

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2016 yılında boşanan şüpheli Murat Yavuz ile Fatıma Yılmaz'ın çocuklarının velayetlerinin babaya verildiği anlatıldı.

İddianamede 1 Temmuz'da çocuklarını almak için memleketi Rize'den gelen müşteki Yılmaz'ın, icra memuru ve sosyal hizmet uzmanıyla birlikte Murat Yavuz'un evinin önüne gittiği, sosyal hizmet uzmanı ve icra memurunun eve çıkarak çocukları aşağıya indirdikleri ifade edilen iddianamede, sanığın da peşlerinden inerek Fatıma Yılmaz'a silahla ateş ettiği kaydedildi.

Ağır yaralanan Fatıma Yılmaz'ın olay yerinden geçen hastane nakil aracıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi edildiği anlatılan iddianamede, olay sonrası kaçan sanık Murat Yavuz'un Kocaeli Gölcük'te yakalandığı hatırlatıldı.

Müşteki Fatıma Yılmaz'ın ifadesinde, eski eşinin çocuklarını arabadan indirerek iki el havaya ateş açtığını, kendisinin de çocuklar zarar görmemesi için arabadan indiğini, o esnada şüphelinin kendisine 5-6 kez silahla ateş ettiğini, mermisi bitince sanığı tuttuğunu ve beraber yere düştüklerini söyledi.

Sanık Yavuz ise ifadesinde çocuklarını icra memuruna teslim ettikten sonra aşağıya indiğini, çocuklarının "baba bizi bırakma" diye bağırdıklarını duyduğunu, o sırada eski eşinin kendisine hakaret ederek tahrik ettiğini, aracın köşesinde müştekinin teyzesinin oğlunu gördüğünü, bu kişinin daha önce kendisini tehdit ettiğini belirterek, korku ve panik içerisinde ne yaptığını bilmeden ateş ettiğini kaydetti.

İddianamede, sanık Murat Yavuz'un "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

,Ali Cevahir Aktürk