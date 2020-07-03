Maltepe'de boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'taki evinde, boşandığı eşi Fatma Yılmaz'ı silahla yaralayıp kaçan şüpheli Murat Y'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Murat Y'yi Kocaeli'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fatma Yılmaz, iki gün önce velayeti Murat Y'de olan ve temmuz ayında kendisinde kalmasına izin verilen çocuklarını almak üzere gittiği evde çıkan tartışma sonucu boşandığı eşi tarafından silahla yaralanmış, olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Fatma Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.