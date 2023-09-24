Maltepe'de boş arazide çıkan yangında iki otomobil hasar gördü

Maltepe'de boş arazide çıkan yangın, park halindeki otomobillere sıçradı. Çevre sakinleri yangını söndürmek için seferber olurken, olayda 2 otomobil hasar gördü. Yangının boş araziye çocuklar tarafından atılan torpilin patlaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide çıktı. Arazideki otların alev aldığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.

İKİ OTOMOBİL YANDI

Alevlerin park halindeki otomobillere yaklaştığını görenler, yangını söndürmek için seferber oldu. Bu sırada iki otomobil alev alarak hasar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.