Olay F\u0131nd\u0131kl\u0131 Mahallesi Okul Sokak ta saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re R.K. (35) 10 y\u0131l \u00f6nce bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 eski e\u015fi Z.K. n\u0131n evine \u00e7ocuklar\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in geldi. R.K. eski e\u015fine tekrar bar\u0131\u015fma teklifinde bulundu. R.K. ile bar\u0131\u015fmak istemeyen Z.K. aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma bir anda kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc ve eski koca kad\u0131n\u0131 darp etmeye ba\u015flad\u0131. Bu s\u0131rada Z.K., eski e\u015fini baca\u011f\u0131ndan b\u0131\u00e7akla yaralad\u0131. Apartman sakinlerinin haber vermesi \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis , 3 \u00e7ocuk annesi Z.K. yi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131rken baca\u011f\u0131ndan yaralanan R.K. de ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kom\u015fular\u0131 eski e\u015finin kad\u0131na s\u00fcrekli \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131n belirterek, Kad\u0131n tek ba\u015f\u0131na \u00e7ocuklar\u0131na bakmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Kad\u0131n\u0131 s\u00fcrekli rahats\u0131z ediyor. Daha \u00f6nce ka\u00e7 defa geldi kap\u0131ya. \u00c7ocuklar\u0131 g\u00f6rme bahanesiyle kad\u0131n\u0131n yan\u0131na geliyor diye konu\u015ftu. \r \u00a0 \u00a0