İHA

Maltepe'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan iki grup arasındaki silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Dün saat 17.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki aile grubu arasında kavga çıktı. Araçlarla mahalleye gelip apartmana baskın yapan bir grup, alacak verecek meselesi yüzünden evin kapısına dayandı. Grup daha sonra evin önünde bulunan araçlara da saldırdı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri iki grubu müdahale ederek ayırdı. Sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 2 kişiyi, ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.