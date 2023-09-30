Maltepe'de AVM'de yangın paniği!
İstanbul Maltepe'de, sabah saatlerinde bir AVM'nin mutfak bacasında çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldü
Giriş: 30.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:48
İstanbul'da yangın saat 08.00 sıralarında Maltepe'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane bölümünün baca kısmında yangın çıktı.
AVM'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ
DHA'da yer alan habere göre yangın sonrası AVM'nin dış cephesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olayını çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haberi Hazırlayan: Alper Uruş