Maltepe'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
İstanbul Maltepe'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Maltepe'nin Çınar Mahallesi Sakızlı Sokak'ta 4 katlı bir binanın inşaatında binanın merdivenlerine kum döken 53 yaşındaki Mustafa A., 4'üncü kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Mustafa A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binanın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.