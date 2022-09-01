Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarında yeni gelişme

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.
Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih M, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.
21 ŞÜPHELİ YER ALIYOR
Şüpheliler Ahmet Ö, Ufuk Y, Ahmet Z. İ, Muzaffer A, Tuncel Ö, Muharrem D. ve Haki D'nin "örgüt üyesi" sıfatında oldukları anlatılan iddianamede, Yılmaz C. ve Ömer E'nin de "yardım eden" konumunda bulundukları belirtildi.
İddianamede, şüphelilerin usulsüz işlemleri sonucunda elde ettikleri maddi menfaati kendi aralarında paylaştıkları anlatılarak, bununla ilgili bazı telefon görüşmelerin tape kayıtlarına yer verildi.
Şüpheli Tuncel Ö'nün hesabına Maltepe Belediyesi açıklaması ile 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Konuya ilişkin parayı gönderen bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan M.N.H, şirketlerin ait binanın önünde bulunan 40 metrekare civarındaki otoparkı belediyeden kiraladıklarını, sonraki süreçte belediyeden aranarak görüşmek üzere belediyeye davet edildiğini, kendisine aş evi için bağış topladıklarını ve kendilerinden de yardım ricasında bulunduklarını ve şahısların ısrarı sonrası 20 bin lira parayı yatırdığını beyan etmiştir. "
İddianamede, suç örgütü yöneticisi Ferhat İ'nin zabıta karakoluna giderek, örgüt üyesi zabıta personeline "borç" adı altında "rüşvet" suçuna konu parayı dağıttığı anlatıldı.
CEZA İSTEMLERİ
İddianamede, şüpheliler Ferhat İ, Seval K. ve Tuncel Ö, hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar B'nin de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Şüpheliler Ahmet Ö, Ahmet Z. İ, Haki D, Melih M, Muharrem D, Muzaffer A. ve Ufuk Y, hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T, Deniz E, Hasan Ş, Murat Ö, Kamber H, Ulaş G, Memet H. ve Nihat B'nin de "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianamede, ayrıca şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C'nin "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "rüşvet" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!