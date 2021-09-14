Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Malmö'yü 3-0 mağlup etti.

23. dakikada Alex Sandro'nun golüyle 1-0 öne geçen İtalyan ekibi 45'de Dybala'nın penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının uzatmalarında ise Morata sahne aldı ve skor 3-0'a geldi.

İkinci 45 dakikada başka gol olmayınca Juventus Devler Ligi'ne 3-0'lık galibiyetle başladı.