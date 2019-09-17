17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vergi dairesi çalışma saatleri öğle arası ve hafta sonları dışında Türkiye geneli saat: 08.30 – 17.30 arasında hizmet vermektedir. Birçok kamu kurumunda olduğu gibi maliye ve vergi dairleri aynı mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Resmi tatil, bayram ve hafta sonları Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri ve diğer kamu kurumları hizmet vermemektedir.
Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet veren vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı olarak düzenlenmiştir. Maliye çalışma saatleri bu kapsam doğrultusunda;
Olarak belirlenmiştir. Hafta sonu ve resmi tatillerde kurumlardan resmi işlem yapmanız mümkün değildir. Mesai saatleri için maliyenin görev ve yetki alanına giren tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Maliye Vezne Çalışma Saatleri
Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında yapmak istediğiniz tüm resmi işlemler için ilgili birimlerin çalışma saatleri: 08.30 – 17.30 olarak belirlenmiştir. 12.30 ve 13.30 saatleri içinde hafta içi öğle arası verilmektedir. Bu saatler dışında haftanın beş günü veznelerden işlem yapabilirsiniz. Vergi dairesi vezne çalışma saatleri içinde birçok farklı işlem gerçekleştirilebilmektedir.
Yapılan son düzenlemeyle birlikte her bir ilde sadece tek bir vergi dairesi uygulaması yapılması hedeflenmektedir. Henüz deneme aşamasında olan tek vergi dairesi uygulaması kapsamında işlemlerin daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden birçok farklı işlemin mesai saatleri dışında yapılması da mümkündür.
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