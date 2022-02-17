Yunancaya çevrildi

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Tayfun Pirselimoğlu, ‘Malihulya’ adlı kitabının Politis Yayınevi tarafından Yunancaya çevrilmesinin ardından Atina’da gerçekleştirilen tanıtım davetine katıldı. Pirselimoğlu basından, eleştirmenlerden ve okuyuculardan gelen soruları yanıtladı. 2003 yılında Türkiye’de yayımlanan ve kara sevda öykülerinden oluşan kitabı hakkında tanıtım toplantısında konuşan yazar, kendi büyükannesinin ona çocukken anlattığı masalların onun edebiyat ve hayal dünyasını nasıl geliştirdiğine değindi.

Tayfun Pirselimoğlu ‘Malihulya’nın Yunanistan’da yayınlanmasıyla ilgili duygularını şöyle açıkladı; “Daha önceleri Atina’da filmlerim gösterildi, özel bir retrospektif gösterim yapıldı; Atina’da bir sergi de açtım. Ancak yazdıklarımı aktarmam mümkün olmamıştı. ‘Malihulya’nın Yunancaya çevrilmiş olması bu açıdan benim için çok önemli, ayrıca çok sayıda olan Yunanlı dostlarıma ilk elden ulaşmaktan da çok mutlu oldum. ‘Malihulya’nın Yunanlı okuyucusundan gördüğü muhabbetten çok memnunum. Kitapla ilgili yazılanlar çizilenler, bana ulaşan görüşler bir yazarı onurlandıracak nitelikte. Hele sinemama aşina olanların ifade ettiklerinden özellikle mutlu oldum. ‘Malihulya’nın katmanlı yapısıyla kurdukları ilişki, ayrıntılarla alakalı dikkat çekici soruları hem bir yönetmen hem de yazar olarak keyif verici.”