Mali Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Mali'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Mali’nin Uluslararası Telefon Kodu: +223

Mali’nin uluslararası telefon kodu +223 olarak belirlenmiştir. Yurt dışından Mali’deki bir telefon numarasına erişmek için bu kod numaranın başına eklenir. Mali’de telefon numaraları genellikle 8 hanelidir ve sabit hatlar ile mobil hatlar arasında teknik farklar olmasına rağmen, ülke genelinde telefon iletişimi her geçen yıl gelişmektedir. Ülkede telekomünikasyon hizmetleri Orange Mali, Malitel ve Télécel Mali gibi operatörler tarafından sunulmaktadır.

REKLAM advertisement1

Araç Plaka Kodu: RMM

Mali’nin uluslararası araç plaka kodu RMM (République du Mali) olarak kullanılır. Mali’de araç plakalarında, özellikle uluslararası kullanımda, bu kod araçların Mali menşeli olduğunu belirtir. Ülke içinde araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Bölgesel plaka kodları kullanılmakla birlikte, uluslararası trafik ve taşımacılıkta araçların üzerindeki RMM kodu tanınma açısından önemlidir.

Resmi Para Birimi: Batı Afrika CFA Frangı (XOF)

Mali’nin resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangıdır ve uluslararası kodu XOF olarak geçer. Bu para birimi, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’ne (UEMOA) üye ülkeler arasında ortak olarak kullanılır. Mali ekonomisi, bu ortak para birimi ile bölgesel ekonomik entegrasyonun bir parçası olarak faaliyet göstermektedir.

1 CFA Frangı, 100 santime bölünür. Banknotlar genellikle 500, 1000, 2000, 5000, 10000 CFA Frangı değerindedir. CFA Frangı, Fransa tarafından garanti edilen sabit döviz kuru sistemine bağlıdır. Bu sistem Mali ekonomisine döviz istikrarı sağlamakla birlikte, dış ekonomik şoklara karşı kırılganlık oluşturabilmektedir. İnternet Alan Adı Uzantısı: .ml Mali’nin internet alan adı uzantısı .ml’dir. Bu ulusal üst düzey alan adı (ccTLD), Mali merkezli kurumlar, işletmeler ve bireyler tarafından kullanılır. Alan adı kayıtları Mali’de ilgili yetkili kuruluşlarca yapılmakta ve yönetilmektedir. .ml uzantısı, dijital varlık oluşturmak isteyenler için Mali’nin dijital dünyadaki kimliğini temsil eder. Mali, telefon kodu +223, plaka kodu RMM, para birimi Batı Afrika CFA Frangı (XOF) ve internet alan adı uzantısı .ml ile Batı Afrika bölgesinde tanımlanmış bir ülke konumundadır. Bu temel kodlar, Mali’nin uluslararası iletişim, ulaşım, finans ve dijital alandaki duruşunu yansıtır. Bölgesel entegrasyon ve uluslararası iş birliği Mali’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynarken, bu göstergeler ülkenin küresel sistemdeki yerini de belirlemektedir.

ÖNERİLEN VİDEO