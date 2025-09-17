Mali suç operasyonu! Aralarında tefeciler de var!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine operasyon düzenlendiğini ve aralarında tefecilerin de olduğu 115 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre; 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin haklarında; 'Tefecilik', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet, zimmet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.