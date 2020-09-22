GRAFİKLİ - Mali'nin yeni cumhurbaşkanı; emekli asker Bah N'Daw

AA

Askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP),cumhurbaşkanını seçecek komisyonun, emekli kurmay albay ve eski Savunma Bakanı N'Daw üzerinde uzlaştığını duyurdu.

Komisyonun kararına göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da CNSP lideri Assimi Goita oldu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS),CNSP'nin 18 aylık geçiş süreci önerisini kabul etse de cumhurbaşkanının sivil olması gerektiği konusunda net bir tavır takınmıştı.

ECOWAS, sivil cumhurbaşkanı şartının yerine getirilmemesi durumunda halihazırda uygulanan yaptırımların topyekun bir ambargoya dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Tüm bu açıklamalar ışığında emekli bir askerin ve devrik lider İbrahim Boubacar Keita zamanında da kısa süreliğine Savunma Bakanlığı görevini yürüten N'Daw'ın "sivil" sayılıp sayılamayacağı tartışılıyor.

- Sovyetler Birliği'nde eğitim aldı

Mali'nin iç kesimlerinde yer alan Segou'da 23 Ağustos 1950'de doğan N'Daw'ın askeri kariyeri, orduya 1 Haziran 1973'te gönüllü olarak katılmasıyla başladı.

Koulikoro'daki askeri okulun 7'nci dönem (1973) mezunlarından olan N'Daw, ertesi yıl Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde helikopter pilotu olmak için eğitim aldı.

Boyu nedeniyle (1,95) çevresi tarafından "Koca" lakabıyla tanınan N'Daw, Mart 1976'da Hava Kuvvetlerine girdi.

N'Daw, Fransa'daki yüksek askeri eğitiminin yanı sıra 1994'te Savaş Okulunda da eğitim gördü.

- Kısa süreliğine Savunma Bakanlığı yaptı

Oldukça parlak bir askeri kariyere sahip olan 70 yaşındaki N'Daw, eski Cumhurbaşkanı Modibo Keita'yı koltuğundan darbeyle indiren ve 15 Eylül'de yaşamını yitiren Moussa Traore'nin de yaveri olarak görev yaptı.

N'Daw, başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulusal Muhafızlar Komutan Yardımcılığı olmak üzere birçok kilit pozisyonda bulundu.

Emekli Gaziler ve Savaş Mağdurları Ofisinin (ONAC) 2008'den 2012'ye kadar yöneticiliğini yapan N'Daw, 2012'de askeri kariyerini noktalayarak emekli oldu.

N'Daw, 18 Ağustos'taki darbeyle görevi bırakan Keita döneminde 2014'te Savunma Bakanlığına getirildi ancak bu görevde birkaç ay kaldı.

- ECOWAS sessiz

Cuntanın 12 Eylül'de yayınladığı şarta göre ülkeyi en fazla 18 ay yönetecek yeni Cumhurbaşkanı N'Daw ve yardımcısı olarak görev yapacak Goita, 25 Eylül'de yemin ederek göreve başlayacak.

Başbakan da şartta belirtildiği gibi cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

N'Daw'ın halihazırda askeri bir görevde bulunmamasının, ECOWAS'ın sivil cumhurbaşkanı talebini karşıladığı yorumları yapılsa da Batı Afrika bloku şimdilik sessizliğini koruyor.