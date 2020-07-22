Mali müşavirliği bırakıp ahşap organik oyuncak üretimine yöneldi - SAMSUN

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra mali müşavirlik yapmaya başlayan Kübra Köksal, bir yıl önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Can Köksal ile hayatını birleştirdi.Genç çiftin Samsun'a yerleşmeyi kararlaştırması üzerine Kübra Köksal, mesleğini bırakıp eşinin hobi olarak yaptığı ahşap organik oyuncak üretimine yönelmeye karar verdi.Atakum ilçesinde eşiyle açtıkları atölyede önce bilgisayarda oyuncakların tasarımını yapan Köksal, sonra atölyeye geçerek matkap, testere, zımpara, tablalı testere ve kızaklı gönye testereleri kullanarak oyuncaklara hayat veriyor.Kübra Köksal, AA muhabirine, ahşaptan oyuncaklar üretirken daha huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.Bu işe başlamaya karar verdiğinde çevresindeki insanların mobilya ustalarının kullandığı aletleri kullanamayacağını söylediğini belirten Köksal, "Ama ben çok rahat kullanabiliyorum. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hiç de zor bir iş değil." dedi.Hoşuna giden oyuncakları bilgisayarda tasarladığını anlatan Köksal, "Ahşap üzerine çizimini yaptıktan sonra kesiyorum. Kayın, gürgen, kiraz ve ceviz gibi ağaçları zeytinyağı da kullanarak organik oyuncak haline getiriyorum. Boya hiç kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü çocukların sağlığına zarar verecek hiçbir ürün kullanmamayı tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.Ahmet Can Köksal ise atölyede eşiyle çalıştıklarını dile getirerek, "5 yıldır hobi olarak bu işi yapıyordum. Evlendikten sonra birlikte organik oyuncaklar üretmeye başladık. Farklı meslekleri yapmak yerine bir arada olmak istedik. Bu iş bizi daha çok mutlu etti." diye konuştu.Ürettikleri oyuncakları sosyal medya üzerinden sattıklarını aktaran Köksal, talep halinde doğal aksesuar ve hediyelik eşya da yaptıklarını kaydetti.
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