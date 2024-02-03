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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Mali-Fildişi Sahili: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Mali-Fildişi Sahili: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, normal süresi 1-1 beraberlikle biten maçın uzatma devrelerinde bulduğu golle Mali'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 23:45 Güncelleme: 03.02.2024 - 23:45
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        Fildişi Sahili yarı finalde!
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        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Fildişi Sahili ile Mali karşılaştı.

        Karşılaşmanın normal süresi, 71. dakikada Nene Dorgeles ve 90. dakikada Simon Adingra'nın attığı gollerle 1-1 sona erdi. Mücadelenin 120+2. dakikasında Oumar Diakite'nin bulduğu golle 2-1 galip gelen Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yarı finaldeki rakibi oldu.

        Ev sahibi ülkede Kossonou Odilon 43. dakikada ve Oumar Diakite 120+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mali'de ise Hamari Traore, maçın bitmesinin ardından hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

        Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier maçta ilk 45 dakika görev yaptı. Trabzonsporlu Nicolas Pepe ise 45. dakikada oyundan alındı. Gaziantep FK'den Max Gradel ise 73 dakika sahada kaldı.

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili arasındaki yarı final maçı, 7 Şubat'ta yapılacak.

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