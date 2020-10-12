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Trump yönetimi, kapsamlı koronavirüs mali canlandırma paketi üzerindeki görüşmelerin tıkanması sonrası dün Kongre'ye çağrı yaparak süresi sona ermiş küçük işletme kredi programından arta kalan paranın kullanılarak sınırlı bir koronavirüs mali destek paketi geçirilmesini talep etti.

Trump yönetiminin bu teklifi daha kapsamlı bir canlandırma paketi isteyen Demokratlar tarafından yetersiz olarak nitelendi. ABD'de mali canlandırma paketi müzakereleri kesintilere uğramasına rağmen devam ediyor. Trump, geçen hafta Hazine Bakanı ile Demokratlar arasında paket hakkında yapılan görüşmeleri seçim sonrasına kadar durdurduğunu açıklamış ancak sonra geri adım atmıştı.

MİLYONLARCA KİŞİ İŞSİZ KALDI

Koronavirüs salgını milyonlarca ABD'linin işsiz kalmasına ve bazı sektörlerin iflasın eşiğine gelmesine yol açtı. Yeni bir yardım paketi ABD halkına ve endüstrilere kaynak dağıtılmasını sağlayacak. Demokratlar büyüklüğü 3 trilyon dolara kadar çıkabilecek bir paket talep ederken, Beyaz Saray çok daha küçük bir paket istiyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadow, senatörlere hitap ettikleri bildiride, kapsamlı bir koronavirüs mali paketi üzerinde uzlaşmak için Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşmelere devam edeceklerini açıkladılar.

Metinde, Maaş Koruma Programı'ndan kalan toplam 130 milyar dolar civarındaki kullanılmamış fonun devreye sokulması için Kongre'nin "derhal oylama" yapması talep edildi.