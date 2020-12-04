Mali'de, meclis görevini üstlenecek Ulusal Geçiş Komitesi kuruldu

Geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw, 121 üyeli CNT'nin kuruluşuna ilişkin kararnameyi imzaladı.
Listenin başında askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP) iki numarası kabul edilen Malick Diaw yer alsa da CNT Başkanı yarın düzenlenecek seçimle belirlenecek.
Geçici yasama organı olarak görev yapacak CNT içinde, muhalefet platformu M5-RFP'den isimler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve dini örgütlerden temsilciler bulunuyor.
Listede, dünyaca ünlü Malili müzisyen ve besteci Salif Keita, aktör Magma Gabriel Konate'nin yanı sıra kanaat önderi İmam Mahmud Diko'nun CMAS hareketinden bazı kişilerin yer alması da dikkati çekti. Listede, CMAS Koordinatörü Issa Kaou Ndjim ve daha önce hareketten ayrıldığını açıklayan İmam Oumarou Diarra ile devrik lider İbrahim Boubacar Keita'nın partisi RPM'den isimler bulunuyor.
Seçimlere kadar meclis görevi yapacak CNT, cumhurbaşkanı ve yardımcısının belirlenmesi ve hükümetin kurulmasından sonra geçiş sürecinin üçüncü ve son ayağını oluşturuyor.
- Askeri darbe
Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati Garnizonunda 18 Ağustos salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.
Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerlerce alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.
Keita'nın istifasından sonra 25 Eylül'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı N'Daw ve yardımcısı, CNSP lideri Assimi Goita yemin ederek göreve başlamıştı.
Geçiş süreci hükümetinin Başbakanı Moctar Ouane olurken, Savunma, Ulusal Uzlaşma, Bölgesel Yönetim ve Güvenlik Bakanlığına askerler getirilmişti.
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