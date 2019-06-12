Mali'de köye saldırı: 'Yaklaşık 100 sivil öldü, cesetler yakıldı'

Dogon köylerinde geleneksel yaşam devam ediyor.

Afrika ülkelerinden Mali'nin orta bölgelerinde, Dogon etnik grubununun yaşadığı bir köye düzenlenen saldırıda yaklaşık 100 kişinin öldüğü bildirildi.

Fransızca yayın yapan haber kuruluşu RFI'a göre saldırı, Sanga kasabası yakınlarındaki Sobane-Kou köyünde düzenlendi.

Bir yerel yetkili, saldırıda ölenlerin cesetlerinin yakıldığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mali'de son dönemde, bazıları cihatçılar tarafından olmak üzere çok sayıda saldırı düzenlendi.

Ülkede yerleşik Dogon etnik grubu ve hayvan yetiştiren yarı-göçebe Fulani halkı arasında sık sık çatışma çıkıyor.

Yakındaki Bankass kasabasının Belediye Başkanı Moulaye Guindo, bölgede yaşayan Fulanilerin, hava karardıktan sonra Sobane-Kou köyüne saldırdıklarını söyledi.

Köyün bulunduğu Koundou bölgesindeki bir yerel yetkili de Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Şu anda 95 ölü sivil var. Cesetleri yakılmış. Başka ceset olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.

Geçen yıl Mart ayında da aynı bölgede, geleneksel Dogon avcı kıyafetleri giymiş silahlı kişiler, 130 Fulani köylüyü öldürmüştü.

Hükümetin denetimi zayıfladı

İki etnik grup arasındaki çatışmalar, ülkenin kuzeyinde İslamcı isyanın başladığı 2012'den bu yana arttı.

Dogon halkı, yüzyıllardan bu yana Mali'nin orta kesimlerinde, çoğunlukla yerleşik çiftçiler olarak geleneksel yaşamlarını sürdürüyor.

Yarı göçebe Fulaniler ise Batı Afrika'da uzun mesafeler kat ederek yaşıyor.

Yerleşik çiftçi halklar ve hayvan yetiştiren göçebeler arasında sık sık sorunlar yaşanıyor.

Daha önce Fulani ve Dogon halkları arasındaki anlaşmazlıklar müzakerelerle çözülüyordu ancak 2015 yılına doğru ülkenin orta kesimlerine yayılan isyan, hükümetin bölgedeki denetimini zayıflattı ve silah bulunabilmesini kolaylaştırdı.

Her iki taraf da, birbirlerini isyandan faydalanarak saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Fulaniler, İslamcı isyanla bağlantılı olmakla itham ediliyor.

Fulaniler ise Dogon halkının kurduğu Dan Na Abbassagou örgütünü kendi köylerini saldırılar düzenlemekle suçluyor.

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