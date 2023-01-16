Mali'de düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü

AA

Mali Ordusunun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, askeri aracın Nara bölgesindeki Kwala-Mourdiah hattından geçişi sırasında pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Olayda 4 askerin ve o esnada yoldan geçen bir sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mali'de 10 Ocak'ta düzenlenen 2 ayrı saldırıda 14 asker ölmüştü.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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