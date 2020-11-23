Malezyalı sivil toplum kuruluşları, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü kabul edilmesini kınadı

AA

Malezyalı 17 kuruluş, internet ortamında, Kıdemli Alimler Konseyi'nin kararını ortak basın açıklamasıyla kınadı.

Basın açıklamasında İhvan'ın İslam dünyasında küresel uyanışı sağlayan teşkilatlardan biri olduğu belirtilerek, "İhvan'ın savunduğu bağımsız fikirler, Batı sömürgeciliğinin kalıntıları tarafından hala hedef alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İhvan'ın Mısır'da her zaman demokrasiyi desteklediği ve terör eylemlerine bulaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Abdülfettah es-Sisi darbesinin ardından binlerce İhvan mensubu gözaltına alındı ve mahkemede kendilerini savunma haklarından mahrum edildi. Yapılan tüm haksızlıklara ve baskılara rağmen İhvan, barışçıl protestolarını sürdürdü." ifadesi paylaşıldı.

Açıklamada kuruluşlar, Malezya hükümetine de Kıdemli Alimler Konseyi'ne tepki gösterme çağrısında bulundu.

İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesinin İslam aleminde bölünmelere sebep olacağı vurgulanan açıklamanın ardından kuruluşların temsilcileri, "Müslüman Kardeşler'e Adalet" yazılı pankartlarla fotoğraf çekilerek etkinliği sonlandırdı.

Kıdemli Alimler Konseyi'nden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadeleri kullanılmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, 12 Kasım'da, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada karara tepki göstermişti.

İsrail'in Arapça yayın yapan Twitter hesabından dün Konsey'in bildirisi paylaşılarak, "Dinin fitne ve kışkırtma aracı olarak kullanılmasına karşı durulmasını görmek bizi memnun etti." ifadelerine yer verilmişti.