Malezyalı kuruluş Muslim Care, İzmir'deki depremzedelere yardım gönderdi

AA

Kuruluşun yardıma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar depremde evini kaybeden aileler için 42 bin Malezya Ringgiti (85 bin TL) yardım toplandığı belirtilerek, "Toplanılan bağışlar ile Türk yardım kuruluşu İHH aracılığıyla depremden etkilenenlere sıcak yemek, ısıtıcı ve battaniye yardımları yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Malezya'dan gelen yardımların memnuniyetle karşılandığını belirten kuruluş, bağışta bulunan Malezyalılara teşekkürlerini iletti.

Depremin gerçekleştiği gün Türkiye'ye taziye açıklamasında bulunan Malezya Müslüman Dayanışma Topluluğu, depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.