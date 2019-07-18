18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezyalı kadın serbest stil futbolcu Hayrunnisa Endang Wahyudi, sosyal medya videolarındaki top cambazlığı ve kendine has tarzıyla dünyaca tanınıyor.
19 yaşındaki sporcu, artistik top hareketlerini büyük bir başarıyla başörtülü tarzı ile yapmasıyla ilgi görüyor.
Yeteneklerini sergilediği Instagram'da 100 binden fazla takipçisi olan Hayrunnisa Endang Wahyudi, ustalık gerektiren yeteneklerini koruyabilmek için en az haftanın 4 günü antrenman yapıyor.
Malezya'daki Uluslararası Al Madinah Üniversitesinde Arap Dili Bölümünde okuyan genç sporcu, bir yandan derslerine odaklanıp diğer yandan serbest stil futbol tutkusunu sürdürmeye gayret ediyor.
"SERBEST STİL HAREKETLERİ YOUTUBE'DAN ÖĞRENDİM"
Hayrunnisa, 16 yaşına kadar futbola hiçbir şekilde merakı olmadığını ve serbest stil tutkusunun birdenbire oluştuğunu belirterek, "Serbest stil futbola 3 yıl önce başladım. Bu spora küçük kardeşimi top oynamaya götürürken merak saldım. Kadın olduğum için erkeklerle futbol oynayamıyordum. Ailem de futbolun kadınlar için zor olduğunu düşünüyordu. Ben de bu sporu kendime has bir yolla yapmayı denemek istedim ve serbest stil futbolu araştırdım." dedi.
Serbest stilde kendini geliştirmek için hiçbir antrenöre ihtiyaç duymadığını vurgulayan Hayrunnisa Endang Wahyudi, "Şimdiye kadar öğrendiğim top hareketlerinin hepsini YouTube videoları vasıtasıyla öğrendim. İlk başladığımda daha top sektirmeyi bilmiyordum. Ama 3 yıl içinde birçok serbest stil hareketini öğrenmiş oldum." şeklinde konuştu.
Genç sporcu, sosyal medyada serbest stil hareketleri yaptığı videoların kısa zamanda çok sayıda kişi tarafından izlendiğini ve bu sayede yurt dışına giderek yeteneğini sergileme şansı bulduğunu ifade etti.
En son bu yıl Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) tanımak üzere Malezya temsilcisi olarak Münih'e davet edildiğini söyleyen Hayrunnisa, "Münih'te Alman futbolunun efsane ismi Karl-Heinz Riedle ile görüşüp kendisiyle serbest stil futbol hareketlerini tecrübe etme imkanı buldum. Beraber çektiğimiz video sosyal medyada oldukça izlendi." dedi.
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