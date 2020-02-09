09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezyalı bakandan Filistin sorununda Türkiye ile çalışma vurgusu - KUALA LUMPUR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Malezya İç Ticaret Bakanı Seyfeddin Nasution İsmail ile röportaj
Malezyalı bakandan Filistin sorununda Türkiye ile çalışma vurgusu- Malezya İç Ticaret Bakanı Seyfeddin Nasution İsmail:- "Türkiye ve Malezya'nın mevcut ilişkileri, dünya sorunları hakkında, özellikle Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin iki ülkenin diyaloğu sürdürmesi ve kalıcı çözümler üretmesi için en iyi fırsattır"- "Meclisteki partiler olarak, dünyada çok sayıda ülkenin kınadığı Trump'ın yüzyılın anlaşması karşısında harekete geçerek bu konuyu mümkün olduğunca gündemde tutacağız"KUALA Malezya İç Ticaret Bakanı Seyfeddin Nasution İsmail, "İnanıyorum ki Türkiye ve Malezya, Filistin için yapıcı çözümler öngören güzel fikirler sunacaktır." dedi.Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Üçüncü Konferansı'nda konuşan Bakan Seyfeddin, konferansın ikinci gününün açılışında konuştu.Konuşmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Seyfeddin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in liderliğinde iki ülkenin çok iyi diplomatik ilişkiler yürüttüğünü belirterek "Türkiye ve Malezya'nın mevcut ilişkileri, dünya sorunları hakkında, özellikle Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin iki ülkenin diyaloğu sürdürmesi ve kalıcı çözümler üretmesi için en iyi fırsattır." şeklinde konuştu.Seyfeddin, geçen yıl Malezya Başbakanı Mahathir'in Türkiye ziyaretinde ticaret, kalkınma ve savunma alanlarında önemli adımlar atıldığını vurgulayarak "İlerleyen ilişkilerin ardından inanıyorum ki Türkiye ve Malezya, Filistin için yapıcı çözümler öngören güzel fikirler sunacaktır." ifadelerini kullandı.- "Malezya parlamentosu, yüzyılın anlaşmasına karşı harekete geçecek"Filistin ve Kudüs davası için diğer Müslüman ülkelerle de birlikte hareket edilebileceğini belirten Seyfeddin, "Bu konuda Türkiye ve Malezya, başarı hikayelerini Müslüman dünya ile paylaşabilir." dedi.Seyfeddin, bu konferansın ardından Malezya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı karşısında ne gibi adımlar atacağı sorusuna şöyle cevap verdi:"Mart ayında iki hafta sürecek meclis oturumları başlayacak. Meclis Başkanımız Muhammed Arifin Yusuf, bu konferansı organize eden isimlerden biri olarak şüphesiz ki yeni oturumlarda bu konunun gündeme gelmesini sağlayacaktır. Biz de meclisteki partiler olarak, dünyada çok sayıda ülkenin kınadığı Trump'ın yüzyılın anlaşması karşısında harekete geçerek bu konuyu mümkün olduğunca gündemde tutacağız."Malezya'nın Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Üçüncü Konferansı'na ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu vurgulayan Seyfeddin, "Malezya hükümeti ve meclisi, insan haklarını ilgilendiren dış meseleler söz konusu olduğunda üzerine düşeni yerine getirmeyi sürdürecektir." şeklinde konuştu.- AA'ya 100. yıl tebriğiBakan Seyfeddin Nasution İsmail ayrıca AA'nın 100. yılını tebrik etti.Çalışmalarında AA'ya başarılar dileyen Seyfeddin, "İnşallah sağladığınız güzel katkılar dünya için daha güzel bir ortamın oluşmasına vesile olur." dedi.
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