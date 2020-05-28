Malezya, Tayland ve Singapur'da normalleşme süreci

4 Mayıs'tan itibaren işletmelerin yeniden açıldığı Malezya'da hükümet, normalleşme adımları kapsamında ülke genelinde gayrimüslimlere ait 174 ibadethane ve tapınağın 10 Haziran’dan itibaren ibadete açılacağını duyurdu.
Ulusal Birlik Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ibadet mekanlarının, 30 kişilik katılımla sınırlı kalmak kaydıyla açılabileceği ifade edildi.
Öte yandan ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 10 artışla 7 bin 629'a yükselirken iyileşen vaka sayısı 86 artarak 6 bin 169 oldu.
- Tayland
Tayland hükümeti, Kovid-19 salgını tedbirlerini hafifletme kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin azalacağını açıkladı.
Tayland Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi, şimdiye kadar 22.00-04.00 saatleri arası uygulanan sokağa çıkma yasağının ilerleyen günlerde 23.00-04.00 saatleri arasında geçerli olacağını belirtti.
Yetkililer ayrıca, "Kovid-19’un yayılmasına sebep olabilecek" sektörlere ait işletmelerin de temmuz ayı içinde kademeli olarak yeniden açılacağını bildirdi.
Öte yandan hükümete bağlı Planlama Ajansı, Kovid-19 nedeniyle Tayland’da bu yıl 2 milyona kadar kişinin işini kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.
Ülkede Kovid-19 vakaları ise bugün 11 artışla 3 bin 65’e yükseldi.
- Singapur
Kovid-19 tedbirlerini 2 Haziran’dan itibaren hafifletme kararı alan Singapur hükümeti, haziranın sonunda normalleşme sürecinde ikinci evreye gireceklerini açıkladı.
Ulusal Kalkınma Bakanı Lawrence Wong, yazılı açıklamasında, vaka artışlarının kontrol edilebilir seviyede ilerlemesi durumunda haziranın sonundan itibaren ülke genelinde işletmelerin kademeli olarak yeniden açılacağını ifade etti.
Singapur'da Kovid-19 vakaları bugün 373 artarak 33 bin 249’a yükseldi. Virüs kaynaklı ölümlerin 23 olduğu ülkede şimdiye kadar 17 bin 276 kişi iyileşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!