Malezya polisi, Kovid-19 vakalarını artıran Kandil etkinliğine katılanları arıyor

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polis Teşkilatı Şefi Abdul Hamid Bador, 29 Şubat'ta Selangor'daki Seri Petaling Camisinde yapılan ve 16 bin kişinin bulunduğu etkinliğe katılan 4 bine yakın kişinin hala test yaptırmadıklarına dikkati çekerek, "Ekiplerimiz ülke genelinde etkinliğe katılanları aramayı sürdürecek." dedi.
Polis Şefi Abdul Hamid ayrıca Sağlık Bakanlığının kendilerine sunduğu raporda, ülke genelinde 40 bin civarında kişinin Kovid-19 salgını zincirine dahil olduğu bilgisinin yer aldığını bildirdi.
Risk altındaki kişilerin çoğunun, söz konusu Kandil etkinliğine katılanlardan virüs kapabileceğine dikkati çeken Abdul Hamid, "Elimize geçen veriler sayesinde ekiplerimiz, virüs taşıyan kişilerle yakın temas kuranları tanımlama imkanı bulacaktır." ifadesini kullandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Dr Nur Hişam Abdullah, ülke genelinde halihazırda yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma uygulamasının 14 Nisan'dan sonra uzatılıp uzatılmayacağına yönelik kararın haftaya alınacağını duyurdu.
Malezya'daki Kovid-19 vaka sayıları bugün 150 kişiye daha teşhis konulmasıyla 3 bin 483'e yükselirken şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 57 olarak açıklandı.
Kovid-19 vakalarının 1545'inin ise Selangor'daki Kandil etkinliğine katılanlardan oluştuğu bildirildi.
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