27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Malezya'nın yeni başbakanı haftaya belirlenecek
Malezya'nın geçici Başbakanı Mahathir Muhammed, "Parlamento 2 Mart'ta toplanacak. Çoğunluğun desteğini kim alırsa başbakan o olacak." dedi.
Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisine olumsuz etkilerini gidermek üzere ekonomik teşvik paketini açıklayan Başbakan Mahathir, ardından ülkedeki hükümet krizine dair gazetecilerin sorularını cevapladı.
Mahathir, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin bu sabah Malezya Kralı ile görüşme yaptığını belirterek, "Yeni hükümetin kurulması için hiçbir parti mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için Sultan Abdullah, bunun için en doğru platformun parlamento olduğunu işaret etti." diye konuştu.
"Tarafsız bir hükümet kurmak istediğine" dair açıklamalarının anımsatılması üzerine Mahathir, "Bu, tamamen bağımsız milletvekilleriyle hükümet kurmak istediğim anlamına gelmiyor. Parti üyeleri hükümete veya kabineye dahil olabilir fakat hiçbir parti kendi programını dayatamayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Mahathir, "Parlamento 2 Mart'ta toplanacak. Çoğunluğun desteğini kim alırsa başbakan o olacak. Eğer çoğunluğu sağlayacak biri bulunamazsa erken seçime gitmek durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta sonu muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü ve Malezya İslam Partisinin yeni bir iktidar koalisyonu kurma çalışmalarının ardından Mahathir, başbakanlıktan istifa etmişti.
Mahathir'in istifasının ardından iktidarı oluşturan Umut İttifakı koalisyonu dağılmıştı.
Yeni hükümeti kuracak başbakan adayının parlamentoda en az 112 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.
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